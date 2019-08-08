Памфилова: ЦИК может вынести вотум недоверия главе Мосгоризбиркома

Элла Памфилова уже предлагала мэру Москвы сменить руководителя Мосгоризбиркома Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На встрече с представителями КПРФ глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову. По ее словам, в избиркоме анализируют все жалобы, которые поступают из Москвы.

«До выборов никто на это не пойдет, поскольку мы не можем дать прямые указания», — цитирует Памфилову РИА «Новости». По ее словам, коллеги по ЦИК собирают факты, чтобы можно было сделать серьезные выводы. «Выразить недоверие можно и нужно будет это сделать, если мои коллеги по ЦИК меня поддержат. Но к этому нужно серьезно подготовиться», — отметила Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что смена руководства в Мосгоризбиркоме «назрела». Она рассказала, что Горбунов занимает свой пост на протяжении 26 лет. «Полтора года назад я обращалась к [мэру Москвы Сергею] Собянину: Москва такой город… пора менять. Но Москва решила так. Но всему приходит конец. 26 лет более чем достаточно», — считает Памфилова.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что партия будет добиваться отставки руководителя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Как пишет «Коммерсант», власти столицы согласовали коммунистам марш от ЦИКа до Мосгоризбиркома, где представители КПРФ вручили секретарю комиссии «Заявление сорока пяти». В послании они предложили изменить состав горизбиркома и снять с должности ее председателя, так как он не стал гарантом «равныхизбирательных прав для всех кандидатов в Мосгордуму».