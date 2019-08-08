Путин полностью завладел телеэфиром

Владимир Путин стал самой упоминаемой персоной на российском ТВ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Президента России Владимира Путина в телевизионном эфире упоминают в три раза чаще чем главу правительства Дмитрия Медведева, в 12 раз чаще чем лидера КПРФ Владимира Жириновского и в 20 раз — главного коммуниста страны Геннадия Зюганова. Путин в телеэфире с 1 января 2003 года упоминался 272 500 раз, свидетельствуют данные «Медиалогии».

За последние четыре года, судя по данным экспертов, интенсивность упоминаний Путина сильно возросла, пишет газета «Ведомости». Вначале президентства Путина для него были придуманы несколько форматов, трансляция которых стала обязательной на ТВ — это прямая линия, которая проходит с 2001 года, а также большая ежегодная пресс-конференция с участием журналистов.

Политолог Аббас Галлямов вспоминает, что во время президентства Дмитрия Медведева (с 2008 по 2012 годы) на федеральных каналах («Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, РЕН ТВ, «ТВ центр», ТВС) существовал тандем: если есть сюжет про Медведева, то должен быть сюжет и про работавшего тогда премьер-министром Путина. «Может, они сами за этим и не следили, но аппарат это контролировал и телевизионщики тоже», — отметил эксперт.

Наполнение телеэфира президентом РФ глава ФоРГО Константин Костин считает «естественным», так как появились дополнительные форматы для международных отношений: Минские переговоры по Донбассу, развитие G20 и так далее. Между тем, секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов считает, что доминирование Путина в эфире стало результатом санкций, из-за которых страна живет по принципу «осажденной крепости».