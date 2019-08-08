Гибель семьи манси на Урале вскрыла проблему, с которой сталкиваются многие жители севера страны

До некоторых труднодоступных районов добраться можно только по реке Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гибель семьи манси на севере Свердловской области вскрыла проблемы жителей отдаленных населенных пунктов. Причиной смерти пяти человек, трое из которых — дети, отчасти стала система жизнеобеспечения коренных народов.

«Проблема выглядит так: существует населенный пункт, в котором не предусмотрена схема доставки людей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, в больницу», — приводят «Известия» позицию эксперта «Проектного офиса развития Арктики» Андрея Иванова. По словам специалиста, даже при существовании такой схемы она может быть неизвестна некоторым жителям.

Мнение Иванова разделяет представитель манси, член общины коренных народов Севера «Турупья» (Югра) Надежда Алексеева. «Проблема в том, что не предусмотрен экстренный способ доставки людей в больницу», — говорит она.

Несмотря на сложности жизни в отдаленных северных районах, коренные народы предпочитают оставаться в таких поселениях, желая сохранить традиции, обычаи и уклад жизни. Однако, как отмечает экс-зампредседателя «Общества по выживанию и социально-экономическому развитию манси» Зубайда Щербак, народам все же необходима помощь в этом.

Ранее стало известно о гибели семьи манси на севере Свердловской области. Лодка с водителем, женщиной и тремя ее детьми перевернулась в районе слияния рек Лозьва и Ушма. Известно, что семья направлялась из больницы в свой дом, который находится в 150 километрах от ближайшего магазина.