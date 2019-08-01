Ехали из больницы: стали известны детали гибели семьи на Урале

На севере Свердловской области перевернулась лодка с представителями народа манси Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Представители манси, лодка с которыми перевернулась на севере Свердловской области, ехали домой из больницы. Об этом сообщил знакомый погибших.

Семья Пеликовых, состоящая из мужа, жены и трех детей, жила в селе Тресколье, удаленном от других жилых пунктов. Чтобы туда добраться, нужно плыть 50 километров по реке. «Их дом находится в 150 километрах от ближайшего магазина. Насколько я знаю, они не катались на лодке, а возвращались домой, да еще после больницы», — сообщил знакомый семьи Константин Кузнецов, передает E1.RU.

Пять человек пропали ночью 1 августа в районе слияния рек Лозьва и Ушма на севере Свердловской области. Светлана Пеликова с тремя детьми и водителем лодки должны были приплыть в село Вижай, но судно перевернулась. Команда спасателей уже нашла судно и тела Светланы Пеликовой с сыном и дочерью.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили «URA.RU», что поиски продолжаются, в них участвуют 44 человека. Утонувшие являются представителями народа манси, которых на севере Свердловской области осталось менее ста человек.