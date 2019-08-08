Минобороны призовет на службу антихакеров

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Специалисты будут локализовать угрозу и создавать безопасные каналы для связиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Минобороны России создаст подразделения для защиты «военного интернета». Программное обеспечение для работы специалистов уже создано.

«Роты локализации сетевых угроз уже действуют в бригадах связи окружного подчинения. Принципиальное решение о создании таких же подразделений в других частях будет принято в ближайшее время», — пишут «Известия» со ссылкой на оборонное ведомство. Служить в спецчастях будут только офицеры с высшим техническим образованием.

Отмечается, что с помощью программ военные будут определять точное место, откуда было осуществлено вторжение. После этого киберспециалисты будут локализовать последствия атаки и выстраивать новые маршруты для передачи информации.

Ранее сообщалось, что Минобороны начало реализовывать программу суверенного интернета, напоминает «Национальная служба новостей». Предполагается, что Мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС) будет готова к концу года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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