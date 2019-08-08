Блогер Варламов оскорбил уральского мэра

Мэр Сергей Бердников оскорбительный вызов принимать не собирается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер Илья Варламов оскорбил мэра Магнитогорска Сергея Бердникова. Гнев урбаниста спровоцировала реконструкция сквера имени Чапаева, которую он критиковал в одном из предыдущих постов.

Возмущение Варламова вызвала замена облезлых гипсовых вазонов, оставшихся со времен СССР, на новые. «Изящные советские вазоны заменили на какое-то китайское барахло», — констатировал Варламов.

«На помойку выкинули хорошую малую архитектурную форму, а на ее место поставили колхозный ширпотреб. Но мэр города почему-то заявил, что это „путь вперед“. Так вот, товарищ Бердников, вы (глагол, обозначающий „справил нужду в штаны“). Надеюсь, вы прекратите это бесполезное препирательство в СМИ, а привлечете к работам людей, обладающих хоть каким-то художественным вкусом, образованием и компетентностью в реконструкции исторических объектов», — написал в своем блоге Варламов.

«Комментировать подобные высказывания не собираемся. Вместо этого мы продолжим благоустраивать Магнитогорск», — заявили «URA.RU» в пресс-службе администрации города.

Оценки горожан разделились. «Дизайн старых ваз лучше, надо реставрировать, а не ставить новодел пластиковый», — утверждает Евгений Швалев в паблике «Магнитогорск» во «ВКонтакте». «Выглядят те советские вазоны очень даже обычно (средненько) и не отличаются от новых», — пишет Жанна Лобачева.