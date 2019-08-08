На Урале семья отравилась неизвестным веществом

И взрослые, и дети находятся под присмотром медиков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинской области произошло массовое отравление. В больнице города Карталы врачи спасают двух взрослых и троих детей, сообщили в минздраве региона.

Сначала медики решили, что пострадавшие отравились угарным газом. Однако вскоре, обратив внимание на сходство симптомов, пришли к выводу — причиной всему неизвестное ядовитое вещество.

«Состояние у всех стабильное, средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Сейчас пострадавшие находятся под присмотром врачей, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По информации источников агентства, речь может идти о пищевом отравлении. «Детям от пяти до 18 лет. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение», — добавили также «URA.RU» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.