07 августа 2019
06 августа 2019

У челябинского губернатора появился новый заместитель

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер Алексей в Магнитогорске. Челябинская область, бердников сергей, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер (слева) назначил своим замом Сергея Бердникова (справа)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-губернатором Челябинской области назначен мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Соответствующий документ подписал врио губернатора Алексей Текслер, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

«Мэр Магнитогорска назначен заместителем губернатора на общественных началах», — уточнили в пресс-службе.

Магнитогорск — второй по величине город Челябинской области. После своего назначения врио губернатора Текслер здесь был уже пять раз и всегда высоко отзывался и о городе, и о главе муниципалитета. Врио мэра Челябинска Наталья Котова, как и ее предшественник Владимир Елистратов, также получали подобный статус.

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