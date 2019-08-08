У челябинского губернатора появился новый заместитель

Алексей Текслер (слева) назначил своим замом Сергея Бердникова (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-губернатором Челябинской области назначен мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Соответствующий документ подписал врио губернатора Алексей Текслер, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

«Мэр Магнитогорска назначен заместителем губернатора на общественных началах», — уточнили в пресс-службе.

Магнитогорск — второй по величине город Челябинской области. После своего назначения врио губернатора Текслер здесь был уже пять раз и всегда высоко отзывался и о городе, и о главе муниципалитета. Врио мэра Челябинска Наталья Котова, как и ее предшественник Владимир Елистратов, также получали подобный статус.