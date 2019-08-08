Банкротство Антипинского НПЗ отложили после заявления компании Тимченко

Арбитражный суд Тюменской области принял решение перенести заседание на 12 августа Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Тюменский областной арбитражный суд перенес дату рассмотрения дела о банкротстве Антипинского НПЗ (АНПЗ) с 8 на 12 августа. Информация об этом опубликована в картотеке арбитража.

Перерыв в разбирательстве был объявлен после ходатайства компании «Трансойл», 80% которой принадлежит Геннадию Тимченко (№5 в рейтинге богатейших российских предпринимателей Forbes). Кроме того, заявление об ознакомлении с материалами дела подало предприятие «СБК», связанное со Сбербанком — основным кредитором АНПЗ.

Получить оперативный комментарий в арбитражном суде Тюменской области не удалось — агентство направило запрос. На момент публикации материала ответ не был получен.

Руководство АНПЗ подало иск в арбитраж с заявлением о несостоятельности 20 мая. Долги завода оцениваются в 346 миллиардов рублей. 15 июля Тверской суд Москвы вынес решение об аресте экс-владельца завода Дмитрия Мазурова, а 18 июля Следственный комитет РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело против бывшего генерального директора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко по факту превышения полномочий. По версии следствия, именно действия владельца и менеджера довели АНПЗ до банкротного состояния.