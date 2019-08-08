Руководство закрытого канала Козицына уехало из Екатеринбурга

Руководство АТН трудоустроили Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Руководители одного из старейших СМИ Свердловской области, телеканала АТН, закрытого в июне, нашли новую работу. Ради них сняли директора телеканала в Первоуральске.

«Юрист с АТН Татьяна Кузнецова назначена директором телеканала „Евразия“ в Первоуральске. Для директора АТН Виктора Шадрина создали при ней должность консультанта. Нынешний директор „Евразии“ получила понижение — Жанна Журавлева переводится на должность шеф-редактора», — сообщил «URA.RU» источник в администрации Первоуральска.

Ранее «URA.RU» сообщало, что владелец телеканалов, «Уральская горно-металлургическая компания», признала АТН и «10 канал-губерния» нерентабельными. Вещание остановили 26 июня. Решение о закрытии СМИ было принято на фоне отключения в регионе аналогового телевещания.