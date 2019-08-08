Конкурента Шипулина заподозрили в нарушении, которое грозит снятием с выборов в Госдуму

Вопросы вызвали фото в агитационной газете коммунистов, посвященной Габбасу Даутову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Кандидата на довыборах в Госдуму от КПРФ Габбаса Даутова заподозрили в нарушении авторских прав при использовании фотографий в агитационной газете «Свердловская правда». Вопросы вызвали два снимка, которые были опубликованы в интернете несколько лет назад.

Первая фотография с вырубленным лесом иллюстрирует текст на экологическую тему — ее можно обнаружить на американском сайте организации штата Юта (Utah Population and Environment Council) в публикации от 2016 года. Еще один снимок использован для текста «Думать о людях, а не об экономии» — он принадлежит агентству новостей ТВ2. При этом авторство обеих фотографий в газете про качканарского кандидата-коммуниста не указано.

В судебной практике на Урале в 2012 году был прецедент, когда кандидата на должность главы Златоустовского городского округа Александра Зырянова сняли с выборов из-за нарушения авторских прав фотографа. Однако первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев считает, что ничего подобного Даутову не грозит. «У нас на все изображения заключены договоры. Если верстальщик обманул нас и где-то эти изображения подрезал, не имея на то прав, за это будет отвечать другой человек. У нас есть все документы, подтверждающие, что мы брали оригинальные изображения у авторов», — заявил он «URA.RU».

Довыборы в Госдуму по Серовскому округу состоятся 8 сентября 2019 года. Кроме Даутова за депутатское кресло будут бороться экс-биатлонист Антон Шипулин, Евгения Чудновец, Алексей Коровкин, Игорь Рузаков, Ирина Скачкова и Дмитрий Зенов.