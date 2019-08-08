В администрации губернатора Прикамья идут кадровые перестановки

Заместителем руководителя администрации губернатора Пермского края назначен Алексей Григорьев, сообщил «URA.RU» источник в краевой администрации. Он пояснил, что Григорьев приступил к выполнению своих обязанностей с 6 августа, пока глава региона Максим Решетников находится в отпуске.
«В назначении Григорьева нет никакой политической подоплеки, он занимал должность первого заместителя министра экономического развития края, а сейчас будет курировать макроэкономические вопросы в администрации», — пояснил «URA.RU» инсайдер. Прежний замглавы администрации Назим Сулатанов назначен заместителем руководителя аппарата правительства Пермского края.
«Сулатов приехал в Пермь вместе с Решетниковым, был его „тенью“, всегда с ним. В администрации ничего толком не курировал, а продолжал выполнять функции помощника губернатора», — пояснил «URA.RU» другой собеседник, знакомый с ситуацией. Он предположил, что перевод Сулатанова в правительство — это, возможно, готовящаяся смена вице-премьера Елены Лопаевой. При этом собеседники агентства убеждены, что все кадровые перестановки были согласованы заранее лично с губернатором.