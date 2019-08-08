Сейчас на месте бушует пожар
На территории воинской части в Северодвинске Архангельской области пожар унес жизнь военнослужащего. Десять человек пострадали.
«В результате ЧП один человек погиб. Инцидент начался с судна, сейчас там пожар», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Факт инцидента подтвердил глава области Игорь Орлов, сказав, что в происшествии есть пострадавшие и что на место отправлена санавиация.
Вечером 5 августа в деревне Каменка Красноярского края произошел пожар на складах с артиллерийскими снарядами. В результате боеприпасы начали взрываться. Из опасной зоны вывезли около 16 тысяч человек. Взрывы полностью разрушили восемь жилых домов. Пострадали 13 человек, еще один погиб.