На территории воинской части под Архангельском пожар. Уже есть погибший

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Сейчас на месте бушует пожарФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На территории воинской части в Северодвинске Архангельской области пожар унес жизнь военнослужащего. Десять человек пострадали.

«В результате ЧП один человек погиб. Инцидент начался с судна, сейчас там пожар», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Факт инцидента подтвердил глава области Игорь Орлов, сказав, что в происшествии есть пострадавшие и что на место отправлена санавиация.

Вечером 5 августа в деревне Каменка Красноярского края произошел пожар на складах с артиллерийскими снарядами. В результате боеприпасы начали взрываться. Из опасной зоны вывезли около 16 тысяч человек. Взрывы полностью разрушили восемь жилых домов. Пострадали 13 человек, еще один погиб.

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