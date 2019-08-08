После взрыва на полигоне под Архангельском повысился радиационный фон

Краткосрочное повышение радиационного фона произошло в четверг в Северодвинске, где был взрыв на военном полигоне, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.
«В районе 12 часов в Северодвинске было зафиксировано кратковременное превышение радиационного фона», — заявили в администрации.
Однако в Минобороны рассказали, что после инцидента радиационный фон оставался в норме. Кроме того, в ведомстве рассказали, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время испытания реактивного двигателя. В результате ЧП погибли два человека, отметили в пресс-службе ведомства.
После взрыва горожан попросили закрыть все окна и не выпускать на улицы детей, сообщает telegram-канал Readovka со ссылкой на жительницу Северодвинска. Город находится в примерно в 30 километрах от полигона, на котором проходили испытания.
Ранее сообщалось, что на территории воинской части в Северодвинске Архангельской области пожар стал причиной гибели одного военнослужащего. Десять человек получили ранения.