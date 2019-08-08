Следственный комитет провел обыски в квартирах челябинских чиновников

Сотрудники СКР обыскали квартиры чебаркульских чиновников в рамках у головного дела о махинациях с землей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики провели обыски в квартирах управделами администрации Чебаркульского района (Челябинская область) Евгении Переваловой и начальника отдела архитектуры и градостроительства муниципалитета Олега Прохорова. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщил «URA.RU» руководитель местного следственного отдела Виталий Александров.

«Перевалова и Прохоров допрошены в качестве подозреваемых. Обвинение им пока не предъявлено. Расследование продолжается. В его ходе будет дана оценка действия Прохорова, Перевалова и иных должностных лиц администрации Чебаркульского района», — сказал силовик.

По данным «URA.RU», поводом для возбуждения уголовного дела стали махинации с землей. В 2014 году Перевалова обратилась к коллегам с просьбой выделить 1,5 гектара земли в селе Боровое, который граничит с Чебаркулем, в поселке живет практически вся городская элита. Она якобы ввела коллег-чиновников в заблуждение тем, что намеревалась построить там производственный цех. Благодаря этому при кадастровой стоимости участка в 1,1 млн рублей (рыночная еще выше), приобрела его по льготной цене в 132 тыс. рублей. Затем она размежевала землю на 10 частей, чтобы иметь возможность продать под индивидуальное жилищное строительство. Но сделать этого не успела.