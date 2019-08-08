Югорского «журналиста»-вымогателя будут защищать восемь адвокатов

Основателя скандально известного сайта «Чиновник.ру» Эдуарда Шмонина будут защищать восемь адвокатов. Эту информацию «URA.RU» подтвердил один из защитников Амил Аббасов.
«Обвиняют Шмонина по восьми статьям, поэтому столько адвокатов. Это значительно ускоряет ознакомление с делом и сокращает время судебных заседаний», — добавил Аббасов. По его словам, суд над Шмониным затянется. Дело состоит из более чем 50 томов, а потерпевшими признаны семь человек.
Расследование уголовного дела против создателя сайта «Чиновник.ру» завершили в марте 2019 года. Его обвиняют в клевете, распространении сведений о частной жизни, вымогательстве, изготовлении порнографических материалов и их обороте. Сбором доказательств по уголовному делу занимался отдел по расследованию особо важных дел при управлении СКР по ХМАО.
Дело Шмонина, которого называют главным врагом югорских властей, передано для рассмотрения в сургутский городской суд. Как сообщила корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь суда Лада Морозова, дата заседания не назначена. Сейчас обвиняемый находится на свободе под залогом в 600 тыс руб, которые за него внес один из защитников. По словам Аббасова, если его подзащитный до конца судебного процесса будет законопослушным гражданином, залог вернут.
Ранее «URA.RU» писало, что уголовное дело Шмонина находится на личном контроле председателя СКР Александра Бастрыкина, а также дополнительно расследуется сотрудниками Федеральной службы безопасности.