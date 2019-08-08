Общественники объяснили, почему ветерана труда в Тюмени похоронили в пакете

Кто виноват, что одежду для захоронения ветерана не передали в ритуальное учреждение, выяснит следствие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ветеран труда, постоялица пансионата для ветеранов войны и труда в Тюмени была похоронена в пакете из-за того, что собранную для нее одежду не передали в ритуальное учреждение. Об этом журналистам рассказали представители двух общественных советов при департаменте социального развития Тюменской области на инициированном ими брифинге.

«Вся одежда для нее была подготовлена, но не передана. А вот как это получилось, уже будет выяснено в ходе расследования. Исходя из этого, станет понятно, на каком этапе система дала сбой — человек совершил ошибку или проблема в инструкции, которую можно истолковать двояко», — рассказала председатель общественного совета Екатерина Фролова.

За похороны бабушки отвечали две организации — сам пансионат и муниципальная ритуальная компания «Некрополь». Каждое социальное учреждение прописывает для таких случаев свой список услуг, такой должен быть и у тюменского. И далее два варианта: либо директор должен был заключить договор с «Некрополем», либо напрямую оплатить предоставляемые услуги. За похороны государство предоставляет компенсацию в размере 11 тысяч.

Как пояснили общественники, на данный момент в пансионате работает Следственный комитет, который проводит выемку документов, а также представители департамента соцразвития. Именно они ответят на главные вопросы: почему тело ветерана труда пролежало в морге неделю, а одежду за это время так и не передали ритуальной службе. По заверениям общественников, сразу же после завершения расследования прессе и общественности предоставят доступ ко всем результатам.