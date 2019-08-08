Неустановленные лица срубили в парке Каменный город 10 елей, 5 пихт и 11 берез Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Министерство природных ресурсов Пермского края просит полицию прекратить уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в природном парке Каменный город. 10 елей, 5 пихт и 11 берез были уничтожены во время съемок фильма «Сердце Пармы». О просьбе министерства к полиции рассказали «URA.RU» в ведомстве. При этом адвокат Сергей Щукин заявил, что на данный момент прекращение дела невозможно.

«Для начала сотрудникам полиции необходимо определить процессуальный статус всех фигурантов уголовного дела. Признать потерпевшей стороной минприроды, а подозреваемыми конкретных лиц съемочной группы. Только после этого можно говорить о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон», — пояснил Щукин. Он добавил, что, скорее всего, полиция на это не пойдет.

«Несмотря на то, что на сегодняшний день виновные лица не установлены, съемочная группа на добровольной основе возместила причинённый ущерб в полном объеме — в размере 56 тысяч рублей. У Минприроды претензий к съемочной группе нет», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе министерства природных ресурсов.

«URA.RU» рассказывало, что полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев в природном парке Каменный город. Создатели фильма не согласовывали с властями Пермского края вырубку деревьев на месте съемок. Экранизацией романа пермского писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы» занимается компания Star Media.