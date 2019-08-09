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В Коми-Пермяцком округе объявили о выборах, каких еще никогда не было

© Служба новостей «URA.RU»
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Подведение итогов голосования на участке с установленными КОИБ-2010. Пермь, коиб, выборы 2017
Выборы в территориях Коми-округа пройдут 27 октябряФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Во всех реформированных территориях Коми-округа (Пермский край) объявлены избирательные кампании, сообщили «URA.RU» в краевом избиркоме. Это первые для округа выборы по формированию дум во вновь образованных муниципалитетах.

«На 27 октября избирательными комиссиями назначены выборы депутатов дум Гайнского, Косинского, Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского муниципальных округов», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе избирательной комиссии Пермского края. Сейчас будущие кандидаты в депутаты для участия в выборах должны предоставить необходимый пакет документов в соответствующие территориальные избирательные комиссии в течение 20 дней.

«Следующий после выдвижения этап — прием документов на регистрацию, который для данных кампаний продлится с 22 августа до 11 сентября», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе избиркома. Окончательный список зарегистрированных кандидатов будет известен только после 21 сентября.

Власти Пермского края уже в следующем году планируют провести реформирование Коми-округа и создать на его основе один-два муниципалитета. Политтехнологи считают, что это поднимет восстание, так как затронет национальный интерес и территориальную самоидентичность коми-пермяков. Ранее некоторые депутаты пытались сорвать муниципальную реформу в округе. Из-за реформ без работы могут остаться несколько сотен человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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