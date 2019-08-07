Пермские власти готовят реформу, которая поднимет восстание в Коми

На территории Коми-округа планируют создать всего один-два муниципалитета Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На днях будут объявлены избирательные кампании во всех шести реформированных муниципалитетах Коми-округа Пермского края. Но выборы могут повториться в 2020 году. Инсайдер, близкий к краевому правительству, сообщает, что у региональной власти есть планы провести эксперимент федерального масштаба — объединение коми-пермяцких территорий в одно или два крупных муниципальных образования. Политтехнологи считают такое решение крайне опасным: оно может привести к потере управляемости в округе и появлению в регионе большого протестного формирования.

Территория Коми-округа очень большая (32 тысяч квадратных километров — на небольшое население, 132 тысячи человек) и идея создания единого муниципалитета — приговор системе управления, заявил «URA.RU» политолог Виталий Ковин. «Даже сейчас, когда создаются муниципальные округа вместо районов и полностью ликвидируется власть на уровне поселений — это ведет к потере управления национальным округом», — пояснил «URA.RU» Ковин.

В Пермском крае после объединения области и автономного округа в 2005 году создали министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В первую очередь, эксперты говорят, объединение муниципалитетов угрожает конфликтами между народнями. В составе коми-пермяков выделяют две этногруппы: коми-язьвинцы и коми-зюзьдинцы. При этом внутри есть деление еще и территориальное: коми-юсьвинцы и кочевцы. Всех их называют коми-пермяками, но они не считают себя единым народом. «Коми-язьвинцы хотят жить отдельно от коми-пермяков. Кочевцы не хотят быть просто коми-пермяками. А, например, в Юрле живет большинство этнических русских», — пояснил один из собеседников «URA.RU».

«Несмотря на дотационность территорий Коми-округа, негативную демографическую ситуацию, к оптимизационным процессам надо подходить аккуратно. Речь идет о национальной идентичности территории, которую необходимо сохранить, ведь она является частью имиджевой составляющей Пермского края», — добавляет директор Центра избирательных технологий Людмила Ознобишина.

Помимо конфликтов между народностями краевые власти могут получить оппозицию в виде бюрократической элиты. После начавшегося преобразования районов Коми-округа в муниципальные округа, работы лишится несколько сотен человек. Сотрудники и главы сельских администраций будут сокращены, но при этом главы продолжат еще в течение года получать среднюю заработную плату в качестве компенсации. Такую же компенсацию получат еще и председатели представительных органов и главы районов.

«Сегодня это уважаемые люди, у которых есть власть, а в следующем году они будут безработными. Не исключено, что после этого начнутся волнения», — пояснил экс-секретарь Коми-пермяцкого местного отделения КПРФ Михаил Тупицын.

Собеседник агентства, знакомый с ситуацией, говорит, что люди еще просто не поняли, к чему приведет нынешнее укрупнение территорий. «Например, есть такая „свиная справка“, которую человек должен получить, если собирается продать свинью, выращенную у себя дома. Сейчас он получает ее в сельской администрации, а после укрупнения будет ездить за ней в окружной центр, порой за несколько десятков, а то и сотен километров. Например, из Усть-Черной в Гайны ехать 111 километров по бездорожью. И это только один бытовой процесс, а их множество», — пояснил источник «URA.RU», знакомый с ситуацией.

Простой пример: чтобы продать свинью, людям придется проделать путь в несколько сотен километров для получения справки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Люди, проживающие вне административного центра объединенной территории, будут считать себя брошенными и никому не нужными, считает политолог Ковин. Он говорит, что созданные во время слияния Коми-Пермяцкого автономного округа с Пермской областью сельские администрации дают возможность людям оперативно решать те вопросы, которые возникают у них на местах. Соответственно, это сохраняет горизонтальную управляемость в территориях. При этом даже текущее преобразование районов в муниципальные округа — это путь к уничтожению такой управляемости.

Источник, знакомый с ситуацией, вспоминает, что коми-пермякам при создании Пермского края «обещали собственный парламент, едва ли равенство в принятии решений и улучшение качества жизни. В итоге округ и область объединили, а уровень жизни остался тот же. Даже парламент свой не сделали коми-пермякам». В то же время управляемость территорией в целом удалось поддерживать как раз за счет созданных на уровне поселений советов депутатов и администраций. Они не только принимали решения на местах, но и выступали в роли переговорщиков, транслируя установки краевых властей местному населению.

На гробу, который пронесли по улицам Кудымкара, была надпись: «Вечная память коми-пермяцкому языку и культуре» Фото: loinov_alex, livejournal.com

Но даже несмотря на четко выстроенную вертикаль управления (край-район-поселение), недовольства местного населения избежать не удалось. Оно вылилось в яркую акцию протеста: 9 июля 2011 года по улицам Кудымкара люди в черных одеяниях носили черный гроб с надписью «Коми-пермяцкая культура» и плакаты «Государство нас не поддержало».

Инсайдер вспоминает, что в 2007—2011 годах в Кудымкар централизованно возили финно-угорских представителей, подогревая протестные настроения. По его словам, к тем событиям причастна коми-пермяцкий активист — исполнительный директор офиса программы «Кудымкар. Культурная перезагрузка» Светлана Кольчурина. «Тем более что администраций в территориях не будет, можно будет просто собирать людей в поселениях, доносить до них нужные мысли и формировать протест», — пояснил инсайдер.

Собеседник агентства не исключил, что и в этот раз Кольчурина, которая, по данным источника «URA.RU», сейчас не проживает на территории Прикамья, может вернуться в регион и начать «подливать масло в огонь». Сама Кольчурина не стала комментировать «URA.RU» данную информацию. Узнав тему разговора, она попросила ей больше не звонить.

В пресс-службе министерства территориального развития, отвечая на вопрос «URA.RU» о перспективах создания единого муниципалитета на территории Коми-округа, сообщили, что вопросы организации местного самоуправления находятся в введении местных властей. Одновременно с этим собеседник агентства из краевой администрации отметил, что вопрос повторного реформирования территории Коми-округа всерьез будет рассматриваться только после завершения текущего объединения и анализа ситуации.

Другой собеседник «URA.RU» из краевой администрации считает, что команде губернатора Максима Решетникова не хватает политического вице-губернатора, который мог бы оценить и сгладить риски от проводимых реформ. «В крае всех под одну гребенку причешут, а что будет даже через два-три года, никто не думает», — сообщил он. Источник отметил, что власти Пермского края не будут знать всех деталей, которые будут происходить в небольших поселениях Коми-округа после реформы. «А когда узнают — некоторые процессы обратить вспять будет уже невозможно», — убежден он.