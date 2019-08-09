Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства

Региональные операторы не справляются с большим количеством мусора Фото: Александр Мамаев © URA.RU

За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил. Они жалуются на убытки из-за большого количества мусора и неплатежи населения.

По анализу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) региональные мусорные операторы сейчас находятся «за границей устойчивости», пишет газета «Ведомости». Первой проблемой, с которой столкнулись операторы, стали неплатежи. Существенный кассовый разрыв образовался у 90% компаний на сумму примерно 50 млн рублей. По данным НАКДИ, собираемость платежей не превышает 60% в месяц.

Кроме того, операторы не ожидали, что мусора будет слишком много. Они должны были разработать схему где образуются отходы и как размещаются. По данным Минприроды, на данный момент из 70 млн тонн коммунальных отходов перерабатывается лишь 5—7%, а остальное захоранивается.

Для снижения тарифов правительство предложило до 2023 года возить мусор на уже закрытые полигоны. Однако ставки по прежнему не отрегулированы: по предписанию Федеральной антимонопольной службы в ряде регионов, например, Свердловской области, пришлось снизить завышенную ставку на 31%, а в Перми, наоборот, повысить на 38,7%.

Как прогнозирует НАКДИ, в связи с сложившимися проблемами состав участников рынка может существенно измениться, доля государства в этой сфере начнет доминировать.