В Киргизии арестовали экс-президента Атамбаева

Алмазбек Атамбаев будет находиться в СИЗО почти до конца августа Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Штурм резиденции экс-президента Киргизии

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, который руководил страной с 2011 по 2017 год, арестован до 26 августа. Об этом сообщил журналистам его адвокат Сергей Слесарев.

«В результате выездного заседания судьи Первомайского районного суда Бишкека, который был вызван в Госкомитет нацбезопасности, суд принял решение арестовать Атамбаева на время следствия, до 26 августа», — передает ТАСС слова юриста.

Ранее сообщалось, что Атамбаев сдался властям после того, как спецназ дважды штурмовал его резиденцию в Чуйской области, напоминает телеканал 360. Экс-главу страны доставили на допрос — его подозревают в коррупции и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, уточняет RT.

Атамбаев признался, что стрелял по силовикам во время штурма своей резиденции 7 августа. Во время операции пострадали 43 человека, скончался один из спецназовцев. Покушение на убийство правоохранителя в совокупности с другими преступлениями, в которых подозревают бывшего главу Киргизии, может повлечь за собой пожизненный срок.