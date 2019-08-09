Судебные приставы заблокировали счета девушки-инвалида из Соликамска из-за долгов другого человека

Инвалида из Пермского края Анну Латышеву лишили пенсии из-за полной тезки. Как рассказала женщина, ее счета арестовали из-за долгов другого человека, проживающего в Волгоградской области.
«Она живет в Волжском, а я живу в Соликамске. Приставы города Волжский наложили арест на мои счета, чтобы взыскать задолженности этой девушки», — цитирует пермячку телеканал 360. Женщина призналась, что родилась с тезкой в один день.
По словам Латышевой, она живет на пенсию по инвалидности размером восемь тысяч рублей. После снятия средств с карты в июле ее счета арестовали. Тезка из Волгоградской области накопила 43 тысячи рублей долгов — информация об этом указана в личном кабинете на портале госуслуг жительницы Соликамска.
В пресс-службе УФССП по Волгоградской области сообщили, что пермячке вернули средства в полном размере, а счета разблокировали.