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Судебные приставы заблокировали счета девушки-инвалида из Соликамска из-за долгов другого человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Банкоматы. Екатеринбург, банкомат, деньги, рубли
Жительница Прикамья сняла пенсию, после чего ее счет арестовалиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инвалида из Пермского края Анну Латышеву лишили пенсии из-за полной тезки. Как рассказала женщина, ее счета арестовали из-за долгов другого человека, проживающего в Волгоградской области.

«Она живет в Волжском, а я живу в Соликамске. Приставы города Волжский наложили арест на мои счета, чтобы взыскать задолженности этой девушки», — цитирует пермячку телеканал 360. Женщина призналась, что родилась с тезкой в один день.

По словам Латышевой, она живет на пенсию по инвалидности размером восемь тысяч рублей. После снятия средств с карты в июле ее счета арестовали. Тезка из Волгоградской области накопила 43 тысячи рублей долгов — информация об этом указана в личном кабинете на портале госуслуг жительницы Соликамска.

В пресс-службе УФССП по Волгоградской области сообщили, что пермячке вернули средства в полном размере, а счета разблокировали.

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© Служба новостей «URA.RU»
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