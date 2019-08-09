Из-за глобального потепления начнется всемирный голод

Глобальное потепление приведет к засухам, пожарам и деградации почвы, считают исследователи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Изменение климата на планете повлечет в дальнейшем острую нехватку продовольствия из-за ухудшения условий для сельского хозяйства. Такие данные опубликованы в новом докладе Организации Объединенных Наций (ООН), посвященном изменениям климата.

«Если не предпринимать масштабных действий, изменение климата усилит вероятность острой нехватки продовольствия», — сообщает The New York Times со ссылкой на доклад. Специалисты отмечают, что потепление ведет к «деградации земель и почв» вследствие засух, наводнений и лесных пожаров.

В докладе также указывается, что плодородие почвы снижается от 10 до 100 раз быстрее, чем формируется, а территория планеты превращается в пустыни, что приводит к голоданию населения. Специалисты отмечают, что в данный момент порядка 10% людей недоедают.

Автор доклада Синтия Розенцвейг, старший научный сотрудник Института космических исследований имени Годдарда при NASA, говорит, что кризис продовольствия может развиться сразу на нескольких континентах. Однако некоторые авторы доклада полагают, что наиболее остро проблема коснется самых бедных стран. Эксперты в качестве мер по «спасению» предлагают повысить продуктивность земель, употреблять меньше пищи и отказаться от мяса.

Влияние глобального потепления ощутили уже и жители России. Так, в июле изменчивость погоды усилилась практически во всех регионах страны, уточняет «Национальная служба новостей».