Петербургский депутат потребовал не отдавать Дом Радио Курентзису

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский считает, что местный Дом Радио нельзя передавать оркестру дирижера Теодора Курентзиса, который вскоре переедет в северную столицу из Перми. Соответствующее заявление парламентарий направил врио губернатора Петербурга Александру Беглову.
«Питерские власти пытаются расселить знаменитый Дом Радио и отдать его под оркестр Теодора Курентзиса. При этом упорно говорят, что дирижеру отдадут только один этаж, а все остальное должны занять рестораны и отель. Это совершенно недопустимо», — написал Вишневский на своей странице в Facebook.
Парламентарий полагает, что для окрестра Курентзиса легко можно найти другое место в Петербурге, и расселять Дом Радио абсолютно необязательно. «Никакой острой необходимости в этом точно нет», — полагает он.
Ранее «URA.RU» рассказывало, что 20 августа — последний рабочий день Теодора Курентзиса в должности художественного руководителя Пермского оперного театра. Он покидает столицу Прикамья из-за разногласий с региональными властями. Уже 1 сентября маэстро даст первый концерт с хором MusicAeterna в Санкт-Петербурге. Это будет первое выступление оркестра в качестве независимого коллектива.