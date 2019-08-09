«Уральские пельмени» отсудили миллионы у Нетиевского и готовы продолжить переговоры о мире

«Уральские пельмени» отсудили у бывшего директора коллектива Сергея Нетиевского два миллиона рублей и готовы продолжить переговоры о мире. Об этом «URA.RU» сообщили в шоу-группе.
«8 августа артисты шоу „Уральские Пельмени“ выиграли очередной суд, получив право на компенсацию в размере двух миллионов рублей», — сообщили агентству в коллективе, отметив, что Нетиевского в Арбитражном суде Москвы представляла компания «Идея фикс Медиа», которая «с 2016 года извлекала доход от 12 концертов, не продлив права на программы у шоу».
«URA.RU» пока не удалось взять комментарий Нетиевского. Директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов сказал агентству, что, несмотря на суды, у них «по-прежнему идут мировые переговоры». «Команда готова закрыть все споры, но Нетиевский за отказ от своих необоснованных претензий требует колоссальные деньги — более 30 млн рублей. До этого было 25 млн. Проблема в том, что он каждый раз меняет сумму», — сказал Орлов.
Сергей Нетиевский покинул шоу «Уральские пельмени» в 2015 году. После этого артисты начали предъявлять друг к другу материальные претензии. На фоне скандала юмористы Андрей Рожков и Вячеслав Мясников создали свое сольное шоу «Ваши пельмени».
В июне «Пельмени», Нетиевский и его бизнес-партнеры из «ВБД Групп» начали вести переговоры о мире. Если они пройдут удачно, то многочисленные суды между участниками конфликта прекратятся. Возможно, юмористы даже начнут реализовывать совместные проекты.