«Убийца Боингов» с новыми пермскими двигателями поднимется в небо в следующем году

Пермские авиадвигатели для новейшего самолета МС-21-300 будут установлены в первом квартале 2020 года. Российский авиалайнер уже окрестили «убийцей боингов». Предполагается, что самолет сможет составить серьезную конкуренцию американскому Boeing и европейскому Airbuss.
«Сейчас совершенно точно можно сказать, что ПД-14 будет отправлен в корпорацию на летные испытания в „Иркут“ (Иркутский авиастроительный завод), там поставят его на крыло в первом квартале 2020 года», — рассказала пресс-секретарь «Пермских моторов» Майя Горбунова. Она уточнила, что два авиадвигателя уже готовы и находятся на ответственном хранении в пермском предприятии. Еще два будут собраны и испытаны в течение года и также переданы авиастроительной компании. Всего на данный момент изготовлено 16 двигателей ПД-14.
Ранее Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) совместно с представителями «Росавиации» провело на пермском предприятии ознакомительный аудит. Очередной визит EASA ожидается в октябре. В дальнейшем предприятие должно получить сертификат, который позволит зарубежным авиакомпаниям приобретать и эксплуатировать российские самолеты МС-21 с пермскими двигателями.
Среднемагистральный самолет МС-21-300 производится на иркутском авиастроительном заводе. Серийное производства авиалайнера должно было начаться 2017 году, но сроки неоднократно сдвигались.