В сообществе космонавтов, как выяснилось, существует расслоение Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Внутри сообщества космонавтов сегодня существует большое расслоение в вопросе заработной платы. Об этом «URA.RU» заявил космонавт-испытатель Сергей Кричевский.

«Кто слетал [в космос] — тот впереди, тот чемпион, тот больше получил. И да — если ты приходишь только [на работу], ты никто, никаких надбавок у тебя нет, и зарплата не такая уж высокая», — пояснил собеседник агентства. По его словам, размер пенсии также зависит от того, побывал человек в космосе или же нет: «Слетал, получил звезду Героя России — тогда все в шоколаде. А если не слетал, то тогда очень низкая планка. Элементы социальной несправедливости в нашей стране есть во всех сферах».

В то же время Кричевский признал, что озвученные цифры выглядят правдоподобно: «Если сравнивать с другими отраслями и смотреть, сколько получает народ по стране, то кажется, что [у космонавтов] все неплохо. Но профессия довольно напряженная, рискованная, требования к квалификации высокие».

Ранее в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладами астронавтов NASA. Так, оклад у кандидата в космонавты составляет 60,9 тысячи рублей, у космонавта — 63,8 тысячи рублей, а инструктор-космонавт получает 88,45 тысячи рублей. «Известия» сообщили, что существуют надбавки при успешном исполнении обязанностей. В частности, представители указанных должностей вправе получать ежемесячную надбавку до 25% от оклада, а также 13-ю зарплату в конце каждого года. Позднее в Федерации космонавтики России заявили, что обнародованная информация о зарплатах российских космонавтов не соответствует действительности. В организации отметили, что в отрасли сегодня «нормальные зарплаты».