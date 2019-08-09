В Федерации космонавтики сделали неожиданное заявление о зарплатах

У российских космонавтов вполне достойные зарплаты, говорят эксперты Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Обнародованная информация о зарплатах российских космонавтов не соответствует действительности. Об этом «URA.RU» заявил вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин. По его словам, в отрасли сегодня «нормальные зарплаты».

«Нормально они получают, достаточно для проживания», — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что озвученный уровень зарплат «немножко не соответствует действительности». В то же время Мухин признал, что зарубежные космонавты «получают побольше». Собеседник объяснил, что при начислении заработной платы учитываются и различные надбавки, и количество полетов.

Ранее пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» сообщила, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладами астронавтов NASA, Европейского космического агентства, Японского агентства аэрокосмических исследований и Канадского космического агентства. По данным «Известий», оклад у кандидата в космонавты составляет 60,9 тыс. рублей, у космонавта — 63,8 тыс. рублей, а инструктор-космонавт получает 88,45 тыс. рублей. Кроме того, существуют надбавки при успешном исполнении обязанностей. Так, представители указанных должностей вправе получать ежемесячную надбавку до 25% от оклада, а также тринадцатую зарплату в конце каждого года. Также размер зарплаты космонавтов увеличивается в соответствии с числом их полетов в космос. В случае осуществления трех и более полетов космонавт и инструктор могут получить надбавку в размере 120%.