Обвиняемого в организации взрыва в Магнитогорске отправили в СИЗО

Обвиняемый во взрыве автомобиля в Магнитогорске помещен в следственный изолятор Фото: Илья Московец © URA.RU

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Обвиняемый в организации взрыва автомобиля во дворе жилого дома в Магнитогорске 41-летний Сергей Степанов на время следствия будет содержаться в СИЗО. Такое решение в пятницу принял Правобережный районный суд, передает корреспондент «URA.RU».

В суде выяснилось, что Степанов нигде не работает. В 1999 году привлекался к уголовной ответственности. Судимость погашена. Его адвокат просил о закрытом рассмотрении ходатайства о мере пресечения. Судья отклонила прошение. Затем выступил следователь. «Речь идет о покушении на убийство Камолова. Вина Степанова подтверждается показанием потерпевшего и результатами иных следственных действий. Обвиняемый предпринял действия по уничтожению доказательств», — сказал он.

К материалам дела приобщили рапорт полиции о том, что после взрыва с места происшествия уехал белый ВАЗ-2109. Установлен и допрошен его хозяин — некий Артем Ржевский. Он тоже задержан и является подозреваемым.

Обвиняемый вину не признал. «Я не совершал преступление. Не знаю, что в голове у Ржевского. С обвинением не согласен», — сказал он. Родственники готовы были внести за него залог в 300 тыс. рублей.

Взрыв в салоне «ВАЗ-2106» прогремел 7 августа рано утром во дворе дома №51 по улице Советской армии. Пострадавший, уроженец Таджикистана, находится в реанимационном отделении горбольницы с открытым переломом челюсти и множеством травм. В следственном комитете связывают происшествие с работой мужчины на местном рынке «У цирка». Источники «URA.RU» говорят о конфликте внутри диаспоры.