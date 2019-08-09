На Ямале растет прожиточный минимум

Прожиточный минимум на Ямале вырос на 531 рубль Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Прожиточный минимум на Ямале в третьем квартале 2019 года увеличился на 531 рубль по сравнению со вторым кварталом. Соответствующее постановление подписал глава региона Дмитрий Артюхов. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

«В III квартале 2019 года установить величину прожиточного минимума в ЯНАО за II квартал 2019 года в расчёте на душу населения — 16926 рублей, для трудоспособного населения — 17707 рублей, для пенсионеров — 13365 рублей, для детей — 16700 рублей», — говорится в тексте документа.

Ранее в округе во втором квартале была установлена величина прожиточного минимума на душу населения —16395 рублей. Для трудоспособного населения — 17148 рублей. Пенсионерам была установлена сумма в 12941 рублей, а для детей —16188 рублей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что министерство труда и соцполитики РФ установило прожиточный минимум в стране за первый квартал 2019 года в 10 753 рубля. Для трудоспособного населения — 11 653 рубля, для пенсионеров — 8 894 рубля, а для детей — 10 585 рублей. Также Минтруд решил повысить прожиточный минимум во втором квартале 2019 года в среднем на 4% для каждой категории населения. Прожиточный минимум, напомним, рассчитывается из стоимости потребительской корзины и влияет на социальные выплаты и минимальный размер оплаты труда (МРОТ).