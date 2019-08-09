Тюменцы просят перенести скандальную дорожную развязку на кладбище

Сергей Шустов выслушал предложения местных жителей Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Транспортную развязку, которую планировали построить у района Тюмени Комарова, могут перенести к Червишевскому кладбищу. Такое предложение на встрече с замгубернатора и начальником главного управления строительства (ГУС) Сергеем Шустовым выдвинули местные жители, недовольные будущей трассой рядом с их домами.

«Мы предлагаем спустить развязку вниз по Червишевскому тракту, разместить ее после деревни Патрушева», — заявила группа активистов. Таким образом трасса пройдет в стороне от домов, строительные работы не затронут памятник природы «Тополя». Однако это приведет к новой проблеме — для пробивки дороги до новых жилых микрорайонов и Московского тракта придется снести часть кладбища.

Активисты предложили два пути решения этой проблемы. Во-первых, можно поменять очередность строительства планируемых дорожных развязок: сначала построить путепроводы на Московском тракте, затем провести дорогу через ул. Заколужскую, а после уже спорную развязку. Во-вторых, можно не делать ул. Спасскую в поселке Комарова шестиполосной магистралью. По итогам встречи было решено, что ГУС объединится с местными жителями в рабочую группу, которая учтет все пожелания.

Первоначальный проект предполагал соединить федеральную трассу со стороны Червишевского тракта и ул. Пермякова дорогой мимо поселка Дударева, затем по ул. Тюменская и Спасская. Новая дорога свяжет город с районом, в котором после застройки будут проживать порядка 157 тыс. жителей. Это уже существующие Преображенский и Ямальский-2, «Комарово Парк», который возведут ТДСК и АИЖК, земля для многодетных семей, Комарово, Московский поселок. На прошлой неделе губернатор Александр Моор остановил разработку проекта из-за протестов.