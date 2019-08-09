Экс-глава банкротящегося тюменского завода выписал себе премию в 679 млн

Антипинский НПЗ сейчас банкротится Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела против бывших руководителей Антипинского НПЗ

Бывший глава Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко сам выписал указ о своем премировании. Об этом в ходе заседания по данному делу заявила его супруга Ксения Лисовиченко, передает журналист «URA.RU» из зала Ленинского районного суда Тюмени. Лисовиченко, напомним, подал иск к своему бывшему предприятию и требует выплатить премии более 650 млн рублей.

«В начале ноября 2018 год Лисовиченко пригласили на совет директоров в Москву и предлагали уволиться. Он не был с этим согласен. И обратился за копией приказа о премии. Получил ее и издал новый приказ о собственном премировании. Он понимал, что его скоро уволят, а премию, скорее всего, не выплатят», — рассказала г-жа Лисовиченко. Сам экс-директор в суд не явился.

Представители завода заявили, что Лисовиченко в одностороннем порядке определил показатели для премии, хотя это должен был сделать совет директоров. Они также отметили, что денег на выплату «золотого парашюта» Лисовчинеко нет, предприятие сейчас банкротится. Более того, представители завода заявили, что именно в результате деятельности Лисовиченко завод дошел до такого состояния. Супруга экс-директора с этим не согласилась. «Никаких признаков банкротства не было. Официальных претензий к нему не было», — сказала она.

Руководство АНПЗ, напомним, подало иск в арбитражный суд Тюменской области, чтобы признать завод банкротом. Долги предприятия превысили 346 млрд рублей. Лисовиченко сейчас находится под уголовным преследованием по статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Следствие предполагает, что бывший гендиректор завода причинил предприятию ущерб на 35 млн рублей.