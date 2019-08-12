К мэру Челябинска пришли ревизоры губернатора и силовики

Алексей Текслер проверит ведомство Натальи Котовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области 12 августа по поручению врио губернатора Алексея Текслера начинает проверку мэрии Челябинска. По данным «URA.RU», вместе с ревизорами КСП в администрации областного центра будут работать представители правоохранительных органов. Врио мэра Наталья Котова представит на аппаратном совещании руководителя группы ревизоров, аудитора Михаила Румянцева.

«Во исполнение поручения главы региона будут проверены расходы бюджета, земельно-правовые отношения, деятельность муниципальных предприятий, расходы на подготовку саммитов ШОС и БРИКС, администрации всех семи районов, — заявил „URA.RU“ председатель КСП Алексей Лошкин. — Особое внимание будет уделено нацпроектам».

Лошкин не стал комментировать тот факт, что вместе с ревизорами будут работать представители силовых структур. Но, по данным «URA.RU», существует практика, когда вместе с КСП на масштабные проверки заходят, по договоренности с палатой, сотрудники прокуратуры, полиции и ФСБ. Если крупные нарушения будут вскрыты в ходе ревизии, то уголовные дела будут возбуждаться сразу же.

Текслер инициировал проверку перед самой отставкой мэра Владимира Елистратова. Ревизии подлежит период работы не только Елистратова, но и Евгения Тефтелева, руководившего городом до ноября 2018 года.

Итогов аудита ждет и врио мэра Наталья Котова. По итогам ревизии будут приняты кадровые решения и утверждена новая структура администрации города.