Полпред отчитал курганских чиновников из-за нерешенной за пять лет проблемы

Проблема нехватки медицинских кадров в Зауралье не сдвинулась с мертвой точки за последние пять лет. Работу чиновников этой сферы уральский полпред Николай Цуканов назвал неэффективной во время заседания, посвященного реализации нацпроектов в Кургане, передает корреспондент «URA.RU».
Во время доклада директора департамента здравоохранения Курганской области Ларисы Кокориной Цуканов поинтересовался, как за пять лет ее работы удалось уменьшить дефицит медицинских кадров. Кокориной пришлось признать, что дефицит остался примерно на том же уровне. Несмотря на то, что в регион приехало около 400 врачей, их миграция остается высокой.
«Вы назвали цифру — 250 с лишним врачей вам надо, вы не назвали ни одного инструмента, что вы делаете, чтобы эти врачи к вам приехали», — высказался полпред. «Целенаправленно отправлять на обучение студентов, стимулировать их по возвращению квартирами, платить дополнительно стипендии. Ищите, кто из Кургана обучается в медицинских вузах», — перечислил он возможные меры. Цуканов предложил детально прописать в программе все необходимые для привлечения медицинских кадров мероприятия. «За пять лет вы не смогли решить проблему», — резюмировал он.
Также полпред добавил, что этот показатель влияет на общую миграцию населения. «Качество медицинской помощи влияет на решение уехать», — напомнил он.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Курганская область находится в хвосте рейтинга российских регионов по обеспеченности врачами.