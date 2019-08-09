Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков показал своих родителей. Они стали участниками ролика, в котором глава региона рассказывает о детстве, проведенном в Зауралье.
«Я в Курганской области жил в трех деревнях. Та деревня, куда мы едем — Шастово — я там родился», — рассказывает Вадим Шумков, сидя за рулем движущегося автомобиля. Далее на экране появляется деревенский дом, и Шумков рассказывает, что в нем гостил у своей бабушки. На кадрах видны скромно одетые пожилые люди, с которыми Шумков беседует в сельском доме. По данным инсайдеров, это родители главы региона.
«Не зная истории, человек оказывается отрезан от своих корней. Знание истории питает любого человека, любое государство, любое общество», — философски отмечает Шумков.
Ролик заканчивается размышлениями Шумкова о будущем региона. «Через 15 лет это будет процветающий регион. Как поработаем, так и будет. Я приехал сюда работать», — отмечает Шумков.
Ранее Вадим Шумков появлялся на параде 9 Мая со своими сыновьями.