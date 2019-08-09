Названа истинная причина, почему Оксимирон поддержал протесты в Москве

Истинной причиной выхода рэп-музыканта Мирона Федорова (Oxxxymiron) на санкционированный митинг оппозиции 10 августа в Москве может быть попытка уйти от обрушившейся на него критики. Протест, в котором исполнитель собрался участвовать и на который он зовет поклонников, может привести к новой волне негатива в его адрес.
«Я тоже буду на митинге 10 августа на проспекте Сахарова и приглашаю всех подписчиков присоединиться ко мне», — говорит музыкант в опубликованном в Instagram обращении. По словам Оксимирона, это будет его первый в жизни митинг.
Активность музыканта совпала с выходом пародии на Оксимирона на канале блогера пародиста Ильи Шабельникова (Satyr). Ролик, в котором рэпера жестко раскритиковали за то, как он изменился после обретения популярности, набрал уже более трех миллионов просмотров на Youtube.
«Вполне возможно, что политический камин-аут Оксимирона — попытка уйти от критики в его адрес», — рассказал корреспонденту «URA.RU» директор Института проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. Тем не менее, вместо хайпа музыкант может получить еще больше негатива в свой адрес.
По словам политолога, само появление звезд на массовых акциях связано с тем, что протестная тема пошла на спад и ее хотят «оживить» за счет известных персон. При этом те, кто откликается на подобные призывы, «не всегда подходят для политических историй». Вследствие этого политическая повестка акции может оказаться еще более размытой.