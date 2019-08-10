Уральский регион попал в список лидеров по числу больных

Наименьшее число обращений к врачам зафиксировано в Чечне и Кабардино-Балкарии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Меньше остальных в России болеют жители Кабардино-Балкарии и Чечни. Ямал попал в список регионов-лидеров по числу новых заболеваний. Об этом говорится в статистическом сборнике Минздрава за прошлый год.

По информации, представленной в документе, на 100 тысяч населения Кабардино-Балкарии приходится 95,8 тысячи заболеваний, в Чечне этот показатель составляет 96,3 тысячи случаев. Тройку наиболее «здоровых» регионов замыкает Курская область со 116,6 тысячи заболеваний. В конце рейтинга закрепились Алтайский край, Санкт-Петербург и Карелия. Среди регионов-лидеров по числу новых заболеваний — Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.

Как писало «URA.RU», в июне Минздрав привел статистику по онкологическим заболеваниям. Так, по данным ведомства, наибольшее число обращений к профильным специалистам было зафиксировано в Курской области — 3331,1 случая болезни на 100 тысяч населения. В целом же заболеваемость раком с 2008 года выросла примерно на 40%, отмечали в Минздраве.