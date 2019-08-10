Наргиз Закирова пожаловалась на травлю и срывы концертов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Наргиз Закирова пожаловалась на срывы концертов и травлю, которую ей якобы устроил продюсерский центр MALFA, возглавляемый уроженцем Кургана Максимом Фадеевым. Своим видением ситуации артистка поделилась на личной странице в Instagram.

«Концерты, запланированные на август месяц, сорваны „Малфой“ и их руководством», — написала Наргиз. В доказательство своих слов певица рассказала подписчикам об отмене своего выступления в Воронеже. Там представители центра Фадеева, по словам Наргиз, якобы заставили организаторов концерта снять «видео прибывающего на перрон поезда, из которого я не вышла». «Началась элементарная травля, попахивает 90-ми», — высказалась артистка.

Наргиз добавила, что из-за срыва концертов и конфликта с продюсерским центром она «теряет дар речи». Однако намекнула, что готова «пройти сквозь огонь», чтобы добиться справедливости.

Конфликт между Наргиз и MALFA разгорелся после того, как певица рассказала о намеренном срыве концертов центром Фадеева. Продюсер, разорвавший контракт с артисткой, ответил на ее обвинения философским видео. А концертный промоутер допустил, что Фадеев отказался работать с Наргиз из-за ее пристрастия к алкоголю.