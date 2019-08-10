09 августа 2019

Наргиз пожаловалась на травлю со стороны центра Фадеева. «Попахивает 90-ми»

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, наргиз
Наргиз Закирова пожаловалась на травлю и срывы концертовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Наргиз Закирова пожаловалась на срывы концертов и травлю, которую ей якобы устроил продюсерский центр MALFA, возглавляемый уроженцем Кургана Максимом Фадеевым. Своим видением ситуации артистка поделилась на личной странице в Instagram.

«Концерты, запланированные на август месяц, сорваны „Малфой“ и их руководством», — написала Наргиз. В доказательство своих слов певица рассказала подписчикам об отмене своего выступления в Воронеже. Там представители центра Фадеева, по словам Наргиз, якобы заставили организаторов концерта снять «видео прибывающего на перрон поезда, из которого я не вышла». «Началась элементарная травля, попахивает 90-ми», — высказалась артистка.

Наргиз добавила, что из-за срыва концертов и конфликта с продюсерским центром она «теряет дар речи». Однако намекнула, что готова «пройти сквозь огонь», чтобы добиться справедливости.

Конфликт между Наргиз и MALFA разгорелся после того, как певица рассказала о намеренном срыве концертов центром Фадеева. Продюсер, разорвавший контракт с артисткой, ответил на ее обвинения философским видео. А концертный промоутер допустил, что Фадеев отказался работать с Наргиз из-за ее пристрастия к алкоголю.

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Доброго всем, друзья мои! Как и следовало ожидать, остальные концерты, запланированные на август месяц, также сорваны «Малфой» и их руководством. Мало того, со слов организатора Воронежского концерта , «Малфа» ЗАСТАВИЛА её снять видео прибывающего на перрон поезда, из которого я, якобы, не вышла... Попахивает 90-ми ? )) Перед зияющей подлостью и бесчестьем я просто теряю дар речи, скажу лишь одно - меня предупреждали все, как один, годами ... Со стороны Малфы и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями. Ну что ж..., как я понимаю, я не первая))). Данное мне при рождении имя «Наргиз» в переводе означает «идущая сквозь огонь». И это, как ничто, отождествляет мою истинную природу. Я прошла сквозь воду, пламя и медные трубы, а что пред всем этим - «разливанные экскременты»? Люблю вас , мои неуёмные boyzzz and girlzzz ! Ваша NZ????

Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official)

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