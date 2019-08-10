Росатом раскрыл детали гибели своих сотрудников на полигоне под Архангельском

Взрыв на полигоне произошел во время испытания ракеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Причиной гибели пятерых сотрудников госкорпорации Росатом на военном полигоне в Архангельской области стал взрыв ракеты. Специалисты работали на морской платформе, и после детонации их отбросило в воду. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Росатома.

«Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией», — приводит РИА «Новости» данные госкорпорации. Спасатели до последнего надеялись, что работники остались живы, и продолжали искать их в море. Погибшие сотрудники знали о потенциальной опасности проводимых работ.

В Росатоме инцидент объяснили стечением факторов. «Имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий», — заявили представители госкорпорации.

О взрыве на полигоне стало известно 8 августа. Тогда сообщалось, что ЧП произошло в Северодвинске во время испытания реактивного двигателя, напоминает RT. Позже в СМИ появилась информация, что в городе было зафиксировано кратковременное превышение радиационного фона. В Минобороны информацию опровергли. На тот момент было известно о гибели двух человек.

Позднее в департаменте коммуникаций Росатома сообщили, что в ЧП под Архангельском погибли пять работников Росатома, уточняет агентство Nation News. Еще трое сотрудников получили травмы и были госпитализированы.