Появились подробности пропажи в Сирии лидера российского движения против рабства

Группа волонтеров занималась возвращением россиян на родину Фото: depositphotos.com

Лидер движения по борьбе с рабством «Альтернатива» Олег Мельников перед исчезновением поехал с сирийскими правозащитниками, чтобы помочь российским детям. Об этом сообщила «URA.RU» международный эксперт по борьбе с торговлей людьми, член Президиума Межрегионального общественного движения «Альтернатива» Вера Грачева.

«Олег 7 августа отправился с двумя волонтерами в Сирию, чтобы оказать помощь в возвращении российских детей на родину. По прилету группа разделилась. Олег с сирийским правозащитниками направился в Большой Идлиб. Он должен был выйти на связь вчера утром, но не вышел. С тех пор ничего о нем не известно. Может быть, это техническая проблема», — предположила Грачева. Представитель «Альтернативы» добавила, что поиском Мельникова в Сирии занимается местная полиция, а также российские дипломаты и волонтеры. Что могло произойти с руководителем движения, она не знает. «Я бы пока не стала делать никаких выводов. Ситуация щепетильная», — сказала она.

Она добавила, что Мельников не раз был в командировке в Сирии. «Он очень опытный, смелый человек, но зря рисковать не стал бы», — отметила Грачева. Она также пояснила, что группа россиян во главе с Мельниковым занималась возвращением детей от смешанных сирийско-российских браков, которых в Сирии «тысячи». Этих детей матери не могут забрать домой «в силу обстоятельств».

Об исчезновении в Сирии Мельникова накануне сообщила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, напоминает телеканал 360. Она пояснила, что дипломаты занимаются выяснением обстоятельств пропажи российского правозащитника, уточняет Nation News.