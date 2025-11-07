Геймеров приглашают помочь в разработке игры по мотивам культовых «Дальнобойщиков»

Демоверсия «Командиры Бездорожья» выходит вечером 7 ноября Фото: пресс-служба «Фоксхаунд»

Российская игровая студия «Фоксхаунд» запускает публичную бесплатную демоверсию многопользовательской компьютерной игры «Командиры Бездорожья» в жанре гонки на платформе VK Play. Тестирование игры продлится четыре недели. За это время игроки смогут собрать обратную связь от игроков, чтобы сделать игру как можно стабильнее и лучше. Об этом сообщили в пресс-службе студии. Игра является духовным наследником культовой игры «Дальнобойщики», популярной среди игроков в начале нулевых.

«В отличие от классических закрытых альфа-тестов, мы выбираем открытый подход к разработке. Приглашая игроков стать соавторами, мы хотим собрать максимально честную обратную связь по физике грузовиков, дизайну трасс и игровому процессу, чтобы улучшать игру уже на ранних этапах», — подчеркнул директор по продукту Дмитрий Карасев.

Сама демоверсия будет проходить в режиме выходного дня — с 20:00 7 ноября. Доступ к ней будет длиться четыре недели. В представленном варианте игры геймеры смогут участвовать в многопользовательских заездах до 12 человек.

