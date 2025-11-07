В интернете появился фейк о полном запрете выдачи шенгенских виз для россиян
На самом деле ограничения затронут многократный въезд в страны-участники соглашения для россиян
В интернете появилась информация о том, что Евросоюз будет вводить полный запрет на выдачу шенгенских виз для граждан России. Однако это является фейком. Еврокомиссией рассматриваются новые ограничения, которые коснутся многократных разрешений на въезд для россиян. О полном запрете выдачи виз речи не идет. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
«Евросоюз планирует ввести новые ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России, фактически прекратив в большинстве случаев оформление многократных разрешений на въезд. Вместо них россияне будут получать преимущественно однократные визы, за исключением гуманитарных случаев или ситуаций с лицами, имеющими гражданство стран ЕС», — пишет авторитетное российское информационное агентство URA.RU. Издание со ссылкой на Politico уточняет, что полномочиями для введения полного запрета на въезд Еврокомиссия не обладает.
Сейчас шенгенская виза позволяет пребывать на территории стран-участников соглашения до 90 суток в рамках каждого 180-дневного интервала. Оформляться шенгенская виза может для однократного или многократного въезда.
