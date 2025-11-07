В интернете появился фейк о полном запрете выдачи шенгенских виз для россиян

На самом деле ограничения затронут многократный въезд в страны-участники соглашения для россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В интернете появилась информация о том, что Евросоюз будет вводить полный запрет на выдачу шенгенских виз для граждан России. Однако это является фейком. Еврокомиссией рассматриваются новые ограничения, которые коснутся многократных разрешений на въезд для россиян. О полном запрете выдачи виз речи не идет. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

«Евросоюз планирует ввести новые ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России, фактически прекратив в большинстве случаев оформление многократных разрешений на въезд. Вместо них россияне будут получать преимущественно однократные визы, за исключением гуманитарных случаев или ситуаций с лицами, имеющими гражданство стран ЕС», — пишет авторитетное российское информационное агентство URA.RU. Издание со ссылкой на Politico уточняет, что полномочиями для введения полного запрета на въезд Еврокомиссия не обладает.