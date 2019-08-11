Названы имена испытателей Росатома, погибших при взрыве под Архангельском

Взрыв произошел 8 августа Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Российском Федеральном ядерном центре (входит в «Росатом») назвали имена пятерых сотрудников, погибших при испытаниях ракеты на полигоне под Архангельском.

В списке погибших значатся: разработчик специальной аппаратуры Алексей Вьюшин, инженер-электроник Евгений Коротаев, инженер по испытаниям Сергей Пичугин, начальник научно-испытательной группы Вячеслав Липшев, и его заместитель Владислав Яновский, пишет РБК со ссылкой на директора Российского Федерального ядерного центра Валентина Костюкова.

Костюков назвал погибших «национальными героями», «элитой» центра. Он отметив, что смерть сотрудников — это «горькая утрата для всего ядерного центра и госкорпорации «Росатом».

Взрыв ракеты произошел 8 августа в городе Северодвинске Архангельской области, напоминает агентство Nation News. В «Росатоме» позже сообщили, что испытания жидкостного реактивного двигателя проводились на морской платформе, там загорелось топливо ракеты и произошла детонация. Погибших сотрудников представили к государственным наградам, пишет RT.