Писательница, ненавидящая все русское, объяснила, как быстро погубить Украину

Владимир Высоцкий оказался украинцам ближе, что писатель Кулиш Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Писательница—русофоб Лариса Ницой предрекла Украине гибель из-за равнодушия соотечественников. Ее обидело, что украинцы забыли о юбилее народного поэта Пантелеймона Кулиша, при этом годовщину смерти советского барда Владимира Высоцкого отметили все телеканалы страны.

Ницой возмущена, что граждане забывают свою историю и своих героев. В Facebook она написала, что украинцы забыли о 200-летии народного поэта Пантелеймона Кулиша. «Вы думаете, чтобы уничтожить Украину, нужны танки? Совсем нет. Достаточно не думать об украинском и хвалить соседнее», — посоветовала активистка. В записи она заявляет, что Украина исчезнет «постепенно и незаметно».

Ранее Лариса Ницой устроила скандал в прямом эфире телеканала NewsOne из-за того, что ведущая Диана Панченко отказалась говорить на украинском языке, пишет Nation News. Никакие доводы Ницой не смогли «сломить» Панченко.