NASA: астероид размером с пирамиду Хеопса несется к Земле

В конце августа к Земле приблизится астероид, размерами превосходящий пирамиду фараона Хеопса в Гизе, Египет. Это следует из опубликованных данных NASA о потенциально опасных космических объектах.
«Астероид 2019OU1 28 августа окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера, — передает телеканал 360 со ссылкой на данные американского космического агентства. Диаметр космического объекта равен 160 метрам, что на 20 метров больше, чем высота пирамиды Хеопса.
Хотя объект, скорее всего, пролетит мимо Земли, это не означает, что опасности нет. Уже 9 сентября Земля рискует столкнуться с астероидом 2006QV89. Сейчас объект находится на расстоянии 6,7 млн км, вероятность столкновения равна 1:7 тысячам.
Наиболее опасен прогноз относительно астероида 2010RF12 — вероятность столкновения его с Землей составляет всего 1:16. Правда, опасное сближение произойдет лишь в 2095 году, предполагают эксперты.
Ранее в Институте астрономии РАН заявляли, что для крупных астероидов с размерами до 140 метров орбиты рассчитаны на ближайшие 100-150 лет и столкновений не предвидится. Таким образом, планетарной катастрофы ученые не ожидают, напоминает агентство Nation News.