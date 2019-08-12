Президент Туркмении захотел себе лимузин, как у Путина

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выразил желание приобрести всю модельную линейку автомобилей Aurus. Об этом он заявил на полях первого Каспийского экономического форума (КЭФ). Лимузином этой марки пользуется президент РФ Владимир Путин.
Вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который возглавлял российскую делегацию, глава Туркмении осмотрел лимузин Aurus, стоящий перед входом на площадку. «Бердымухамедову автомобиль понравился. Он сказал, что хотел бы приобрести всю линейку таких авто и подаст соответствующую заявку», — пишет РИА «Новости». Глава российского кабинета министров заверил, что «заявка, безусловно, принята».
Лимузин Aurus цвета «lustre white» (искрящийся белый — прим. ред.), представленный в Туркмении, был изготовлен в единственном экземпляре для демонстрации на КЭФ. Салон машины выполнен в светлых тонах. Трехтонное авто способно разгоняться до 100 км/час за шесть секунд за счет гибридной установки мощностью 660 лошадиных сил.
Aurus — первый российский бренд автомобилей премиум-класса. Изначально задачей его разработчиков было создание лимузина для первого лица государства. Однако позже модельную линейку расширили. Сейчас под брендом выпускается седан, лимузин, внедорожник и минивэн. Первым пассажиром лимузина Aurus стал Путин, который приехал на нем на инаугурацию в 2018 году. 9 мая 2019 года на этом автомобиле министр обороны России Сергей Шойгу открывал парад Победы в Москве на Красной площади, напоминает «Национальная служба новостей».