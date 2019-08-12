Пропавшая в лесу на Урале женщина с ребенком вышла на связь

Волонтеры и спасатели продолжают поиски Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Анастасия Силкова, пропавшая три дня назад с семилетней племянницей в лесу в Ашинском районе Челябинской области, вышла на связь. После чего контакт с женщиной вновь был потерян, аккумулятор ее телефона разрядился.

«В 5:30 понедельника спасателям Усть-Катавского отряда удалось дозвониться до потерявшихся в районе города Миньяр молодой женщины и ребенка. Женщина сообщила, что они находятся возле горы Снеговой, в районе схождения двух ручьев. Так же сообщила, что с ней и ребенком все в порядке, только сильно напуганы», — сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области. Спасатели выехали в район примерных координат, зафиксированных вышкой сотовой связи.

«Поиски по-прежнему продолжаются, — сообщили также „URA.RU“ в пресс-центре ГУ МЧС по региону. — В ближайшее время ожидается новая информация». «Как только Анастасия и Олеся будут найдены, мы сразу об этом сообщим», — подтвердили в поисковом отряде «Лиза Алерт» Южный Урал.

29-летняя Анастасия Силкова и ее племянница Олеся ушли в лес за ягодами еще 9 августа. Сейчас в районе их пропажи работают волонтеры, сотрудники МЧС, спасатели, проводники со служебными собаками и егеря. Сложные условия в районе поисков существенно затрудняют их проведение.