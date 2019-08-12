Два уральских региона попали в топ-5 рейтинга по численности среднего класса. Об этом говорится в исследовании, проведенном на основе данных Росстата.
«В Ямало-Ненецком автономном округе семей, которые можно отнести к среднему классу, насчитывается 45%. Этот регион стал лидером рейтинга», — отмечает РИА «Новости». Четвертое место в рейтинге заняла ХМАО-Югра. В нем число семей, относящихся к среднему классу, составляет 32,1%.
Другие уральские регионы в первую десятку регионов с наибольшей численностью среднего класса не попали. Тюменская область находится на 12 строчке, Челябинская область — на 26, Пермский край — на 32, Свердловская область — на 34. Ниже всех из регионов Большого Урала в списке оказалась Курганская область, занявшая лишь 66 место.
Москва и Санкт-Петербург заняли в рейтинге 7 и 8 места соответственно. Меньше всего семей среднего класса проживает на Северном Кавказе: в конце рейтинга оказались Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Чечня и Ингушетия.
Исследование проводилось на основе официальных данных Росстата. Под средним классом подразумевались семьи, которые могут себе позволить покупку автомобиля и квартиры, соответствующей количеству человек в семье. Ранее сообщалось, что средний класс в России перестал экономить и теперь вновь готов покупать в магазинах более дорогие, но качественные продукты.