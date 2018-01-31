Средний класс в России перестал экономить на еде

22:32 31 января 2018 3

Люди готовы тратить больше денег на продукты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Средний класс в России перестал экономить и готов покупать более дорогие, но качественные продукты. Об этом говорится в отчете Sberbank CIB под названием «Потребительский индекс Иванова». Опрос провело аналитическое агентство Cint по заказу Сбербанка.

За последние два-три месяца число представителей среднего класса, которые экономили на продуктах питания, снизилось по сравнению с третьим кварталом 2017 года до 65%. Это самый низкий уровень с 2014 года, пишет Русская служба BBC. Больше половины респондентов заявили, что готовы покупать более дорогие, но качественные товары.

Больше всего средний класс беспокоится из-за коррупции, безработицы и инфляции. О росте цен говорят 48% опрошенных, хотя их доля снижается. Так, в четвертом квартале 2016 года из-за этого переживали 53% опрошенных людей.